La UNCo realizará un homenaje a mujeres víctimas de la dictadura

La actividad se realizará el lunes 6 de abril a las 18 en el Aula Magna y estará encabezada por la rectora Beatriz Gentile.

En el marco de las actividades por los 50 años del Golpe de Estado en Argentina de 1976, la Universidad Nacional del Comahue llevará adelante un acto de reconocimiento a mujeres de su comunidad que fueron víctimas del terrorismo de Estado.

La actividad se realizará el lunes 6 de abril a las 18 en el Aula Magna y estará encabezada por la rectora Beatriz Gentile y el vicerrector Paúl Osovnikar.

El homenaje está destinado a estudiantes, graduadas, trabajadoras no docentes, docentes, científicas e intelectuales que fueron perseguidas durante la última dictadura militar iniciada el 24 de marzo de 1976. Desde la institución señalaron que el objetivo es reconocer sus trayectorias y mantener viva la memoria colectiva dentro del ámbito universitario.

La iniciativa se inscribe en una serie de propuestas impulsadas por la UNCo en el marco de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Entre ellas se destacan un programa especial de radio emitido el pasado 20 de marzo por Radio Universidad CALF, con retransmisión de Antena Libre, y la tradicional Carrera de Miguel realizada en Bariloche.

Esta última recuerda a Miguel Benancio Sánchez, atleta tucumano desaparecido durante la dictadura en 1978, y se ha consolidado como una jornada deportiva que promueve la memoria colectiva.