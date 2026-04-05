La ampliación del Banco de Leche Humana estará finalizada en junio

El proyecto permitirá una transformación del espacio, que pasará de contar con apenas 35 metros cuadrados a más de 300

La obra de ampliación del Banco de Leche Humana que funciona en el Hospital de Cutral Co y Plaza Huincul presenta un avance del 60 por ciento y se prevé que esté finalizada en junio, en coincidencia con el décimo aniversario de su creación. La inversión destinada supera los 1.431 millones de pesos.

El proyecto permitirá una transformación del espacio, que pasará de contar con apenas 35 metros cuadrados a más de 300, mejorando las condiciones de trabajo del equipo y optimizando la calidad del servicio que se brinda a recién nacidos, especialmente a bebés prematuros que requieren leche materna segura y procesada.

La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, recorrió la obra junto a autoridades sanitarias y destacó la importancia de la ampliación. “Queremos estar inaugurando el nuevo edificio el 16 de junio, cuando se cumplan diez años de la creación del banco, junto a todo el equipo de Salud Pública”, señaló.

Por su parte, Martín Sapag subrayó el valor del servicio al indicar que permite canalizar la solidaridad de madres donantes hacia bebés que atraviesan situaciones críticas en terapias neonatales. Actualmente, el sistema cuenta con más de 60 nodos de recolección distribuidos en distintos puntos de la provincia.

La obra está a cargo de la empresa Blackhall Construcciones SRL y se ejecuta en el ala noroeste del hospital, sobre las avenidas Schreiber y Las Lengas. El nuevo edificio tendrá una superficie total de 378 metros cuadrados, de los cuales 314 serán cubiertos, y fue diseñado para facilitar la circulación interna y mejorar la recepción y procesamiento de la leche donada.

En la actualidad, el Banco de Leche Humana funciona dentro del hospital en espacios reducidos, lo que dificulta el trabajo conjunto de profesionales, técnicos y personal administrativo. Con la ampliación, se espera no solo mejorar las condiciones laborales, sino también fortalecer un servicio clave para la salud pública y la atención neonatal en la región.