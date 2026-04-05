Invitan a seminarios de tejido de escarapelas en Plaza Huincul

Las jornadas se llevarán a cabo los días 6, 8 y 13 de abril.

La dirección de Talleres Municipales de Plaza Huincul invita a la comunidad a participar de los seminarios de tejido de escarapelas. Las jornadas se llevarán a cabo los días 6, 8 y 13 de abril, en el Centro de Desarrollo Infantil (C.D.I) “Gajitos de Ternura”, en el horario de 14:30 a 17 horas.

La actividad está destinada a personas con o sin experiencia previa en tejido, y tiene como único requisito asistir con crochet. Desde la organización informaron que las inscripciones y consultas se realizan vía WhatsApp al número 0299 15-512-6205.