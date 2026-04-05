Domingo de Pascuas con cielo cubierto y temperaturas frescas en la comarca petrolera

Emitido por la AIC

Según el pronóstico emitido por la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC), este domingo 4 de abril, las ciudades de Plaza Huincul y Cutral Co presentarán una jornada con cielo mayormente cubierto y condiciones estables.

En cuanto a las temperaturas, se prevé una mínima de 2 °C durante la mañana y una máxima de 17 °C por la tarde, lo que configura un día fresco, especialmente en las primeras horas. Respecto al viento, por la mañana soplará a 36 km/h con ráfagas de hasta 26 km/h, mientras que hacia la noche aumentará su intensidad a 44 km/h, con ráfagas cercanas a los 22 km/h. Por otra parte, la Luna se encontrará en fase gibosa menguante, acercándose al cuarto menguante tras la última Luna Llena de comienzos de mes, y se ubicará en el signo de Libra.