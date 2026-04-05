Homicidio en Zapala: investigan un violento enfrentamiento con armas blancas

En el barrio Antena.

Un grave hecho de violencia ocurrido en el barrio Antena de Zapala es investigado por la Justicia neuquina, luego de que un hombre fuera asesinado tras un enfrentamiento en plena vía pública.

El episodio se registró alrededor de las 12:30 en la intersección de las calles Liniers y Cansino. De acuerdo a la información preliminar difundida por el Ministerio Público Fiscal, la víctima fue identificada como Cárdenas Mena Emanuel Alexander, quien habría mantenido una discusión con un grupo de tres hombres, con uno de los cuales tendría conflictos previos.

Según se reconstruyó hasta el momento, la pelea escaló rápidamente y el hombre fue agredido a golpes y atacado con armas blancas, sufriendo heridas de gravedad que le provocaron la muerte.

La investigación está a cargo de la fiscal Laura Pizzipaulo, quien trabaja junto a la asistente letrada Claudia Brazzola y personal de la Policía provincial.

En el marco de las primeras diligencias, se dispuso la detención de tres hombres, de entre 26 y 35 años, sospechados de haber participado en el ataque. Los mismos permanecerán demorados al menos por 24 horas, mientras se avanza en la determinación de sus responsabilidades.

Uno de los sospechosos se encuentra internado en un centro de salud, bajo custodia policial, tras haber resultado herido durante el episodio. Según se informó, está fuera de peligro.

Asimismo, la fiscal ordenó la realización de la autopsia en el Cuerpo Médico Forense de la Ciudad Judicial de Neuquén, cuyos resultados preliminares se esperan para las próximas horas y serán clave para establecer la causa exacta del deceso.

En paralelo, efectivos de Criminalística continúan trabajando en el lugar del hecho, donde realizan peritajes y recaban testimonios de vecinos que presenciaron la agresión.

La causa se encuentra en plena etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas en función de los avances que surjan de las pericias y declaraciones.