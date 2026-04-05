Cutral Co inicia un taller de lectura y escritura en barrio Centro Norte

En la sede vecinal.

El próximo lunes 6 de abril comenzará en el barrio Centro Norte de Cutral Co el taller de lectura y escritura “Deconstrucciones desde el alma”, una propuesta artística y cultural abierta a la comunidad. El espacio estará a cargo de la tallerista “Peperina” y busca promover la expresión a través de la palabra, combinando lectura, escritura y una mirada creativa con sensibilidad vinculada a la infancia.

El taller se desarrollará los días lunes y miércoles, en el horario de 15:30 a 17:30, en la sede barrial de Centro Norte. La iniciativa está dirigida a personas de todas las edades, sin necesidad de experiencia previa, y apunta a generar un ámbito de encuentro, reflexión y producción colectiva. Quienes deseen participar pueden inscribirse comunicándose al teléfono 2993 252159.