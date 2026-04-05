Cutral Co: choque entre dos vehículos en Ruta 22

Se recomienda circular con precaución mientras se desarrollan las tareas en la zona.

Un siniestro vial se registró este domingo por la tarde en la intersección de la Ruta Nacional 22 y calle Santa Teresita, en la ciudad de Cutral Co, en inmediaciones de la hostería Mapuche.

De acuerdo a la información ampliada brindada por el comisario Fuentes, el hecho ocurrió alrededor de las 15:48. Un hombre que circulaba a bordo de un Toyota Corolla por la Ruta 22 en dirección oeste fue embestido por otro vehículo, un Chevrolet Corsa, también conducido por un masculino.

A raíz del impacto, se registraron únicamente daños materiales, sin que hasta el momento se informaran personas heridas.