Cutral Co: choque entre dos vehículos en Ruta 22

Un siniestro vial se registró este domingo por la tarde en la intersección de la Ruta Nacional 22 y calle Santa Teresita, en la ciudad de Cutral Co, en inmediaciones de la hostería Mapuche.
De acuerdo a la información ampliada brindada por el comisario Fuentes, el hecho ocurrió alrededor de las 15:48. Un hombre que circulaba a bordo de un Toyota Corolla por la Ruta 22 en dirección oeste fue embestido por otro vehículo, un Chevrolet Corsa, también conducido por un masculino.
A raíz del impacto, se registraron únicamente daños materiales, sin que hasta el momento se informaran personas heridas.