¿Cómo atienden esta semana los centros de salud de la comarca?

Las especialidades disponibles incluyen medicina general, obstetricia, ginecología y odontología.

La atención se desarrollará en el horario de 8 a 20 horas, tanto con turnos programados como por demanda espontánea. Las especialidades disponibles incluyen medicina general, obstetricia, ginecología y odontología.

Cronograma de atención

Lunes 6 de abril

Centro de Salud Pampa: Medicina General.

Martes 7 de abril

Centro de Salud Otaño: Medicina General, Obstetricia y Odontología.

Miércoles 8 de abril

Centro de Salud Pampa: Medicina General y Obstetricia.

Centro de Salud Otaño: Medicina General y Odontología.

Jueves 9 de abril

Centro de Salud Otaño: Medicina General, Obstetricia y Odontología.

Viernes 10 de abril