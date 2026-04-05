¿Cómo atienden esta semana los centros de salud de la comarca?

La atención se desarrollará en el horario de 8 a 20 horas, tanto con turnos programados como por demanda espontánea. Las especialidades disponibles incluyen medicina general, obstetricia, ginecología y odontología.
Cronograma de atención
Lunes 6 de abril
- Centro de Salud Pampa: Medicina General.
Martes 7 de abril
- Centro de Salud Otaño: Medicina General, Obstetricia y Odontología.
Miércoles 8 de abril
- Centro de Salud Pampa: Medicina General y Obstetricia.
- Centro de Salud Otaño: Medicina General y Odontología.
Jueves 9 de abril
- Centro de Salud Otaño: Medicina General, Obstetricia y Odontología.
Viernes 10 de abril
- Centro de Salud Pampa: Clínica Médica.