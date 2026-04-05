Choque contra un caballo en Ruta Provincial N° 5 dejó un herido

Cerca e Rincón de los Sauces.

Un choque se registró el viernes por la noche en la Ruta Provincial N° 5, en la zona de Bajo del Toro, en cercanías de Rincón de los Sauces.

Según informaron desde Bomberos, el hecho ocurrió alrededor de las 21:15, cuando se recibió un llamado alertando sobre un accidente de tránsito. De inmediato, se desplazó una dotación a cargo del bombero San Martín M. hacia el lugar.

Al arribar, el Jefe de Cuerpo Activo, sargento Reyes, confirmó que se trató del choque de un vehículo contra un caballo. Para ese momento, los ocupantes del rodado ya habían sido trasladados al hospital en un vehículo particular.

En el lugar, el personal procedió a asistir al conductor, un hombre que presentaba lesiones de carácter leve, y a inspeccionar el vehículo siniestrado, constatando que no existían riesgos adicionales.

Del operativo también participaron efectivos policiales y personal de salud, quienes trabajaron de manera coordinada para atender la situación.