Alianza se quedó con el clásico frente a Independiente por el Torneo Oficial de Lifune

Por 3 a 2 en el Alvaro Pedro Ducas

Los dirigidos por Lencina dominaron el encuentro y el marcador pero Independiente se despertó sobre el final y casi empata el partido.

Alianza fue claro dominador del partido, encontrando mucho espacio por la izquierda de su ataque, por ese sector, llegaron los tres goles del Gallo. El primero llegó con un saque rápido de Capdevila para Ale Diaz, que habilitó a Leandro Cerda que envió el centro para que Joaquín Rikemberg ponga el 1 a 0.

Independiente mejoró y tuvo algunas aproximaciones pero sin mucho peligro para Alianza. El segundo gol para el equipo local llegó con un buen cambio de frente de Agustín Ríos para Ale Diaz que con una gambeta dejó parado al central Cortez de Independiente y definió ante la salida de Torralva.

El segundo gol de Alianza fue un golpe duro para Independiente, que perdió la pelota y no encontraba juego en ningún sector de la cancha. El 3 a 0 para Alianza lo marcó también Alejandro Diaz, capturó un rebote de Torralva luego de un potente remate de Digorado desde afuera del área.

En el segundo tiempo, Independiente tuvo mucho más la pelota. Sin generar tanto peligro en el arco de Alianza, los de Cutral Co tuvieron algunas aproximaciones para ampliar el marcador. Los cambios le sentaron mejor al Rojo que sobre el final encontró el descuento.

El 3 a 1 llegó de un tiro libre que jugó rápido Independiente en la mitad de la cancha, el centro llegó desde la derecha del ataque del Rojo en los pies de Namuncurá que encontró la cabeza de Hernan Azaguate a los 84 minutos del encuentro.

El 3 a 2 llegó luego de un penal que cobró el árbitro sobre Paez de Capdevila, el arquero de Alianza logró atajar el penal pero en el rebote Vergara puso a un gol del empate a la visita.

Independiente buscó igualar el marcador pero finalmente fue victoria para Alianza por 3 a 2.

Las tablas de posiciones quedaron de la siguiente manera: Alianza 7, Petrolero 7, Independiente 7, San Patricio 7, Unión Vecinal 7, Rincón 6 *, Rio Grande 6, Pacífico 4, Patagonia 3, Don Bosco 3, Maronese 2* Centenario 2.