Qué anuncia el pronóstico el último día de marzo en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se pronosticó para este martes seguirá el calor, acorde a este época de otoño.
La temperatura máxima será de 26° Centígrados y la mínima de 7°.
El viento se presentará del sector oeste durante la mañana a 46 kilómetros con ráfagas que llegará a 58 kilómetros en el día. Para la noche rotará haica el sudoeste a 44 kilómetros con ráfagas de 53.
El cielo estará despejado durante toda la jornada.
Para el martes la temperatura hasta los 23° Centígrados la máxima y la mínima de 7°.