Lanzan taller de pintura, resina y fluido sobre madera, en Plaza Huincul

En el Centro de Adultos Mayores “Atardecer Feliz”.

La Municipalidad de Plaza Huincul, a través de sus espacios de formación comunitaria, invita a la comunidad a sumarse a un nuevo taller artístico de pintura, resina y técnicas de fluido sobre madera, una propuesta creativa pensada para aprender y desarrollar habilidades en artes visuales.

El taller estará a cargo de la profesora Silvana Molina y se dicta en el Centro de Adultos Mayores “Atardecer Feliz”. Las clases se desarrollarán los días lunes y viernes, de 14:00 a 17:30 horas, brindando a los participantes la posibilidad de explorar técnicas modernas de pintura decorativa, combinadas con el uso de resinas y efectos fluidos sobre superficies de madera.