Este es el pronóstico para hoy en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se indicó que para este lunes seguirá el calor, acorde a este época de otoño.
La temperatura máxima será de 30° Centígrados y la mínima de 17°.
El viento se presentará del sector sudoeste durante la mañana a 6 kilómetros con ráfagas que llegará a 18 kilómetros en el día. Para la noche seguirá del mismo cuadrante hacia el sudoeste a 10 kilómetros con ráfagas de 41.
El cielo estará mayormente despejado durante todo el día y para la noche se despejará.
Para el martes la temperatura hasta los 26° Centígrados la máxima y la mínima de 7°.