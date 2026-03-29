Plaza Huincul y Cutral Co tendrán un domingo soleado y agradable este domingo

Casi sin viento

Según el pronóstico emitido por la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC), este domingo 29 de marzo se presentará con condiciones climáticas estables en las ciudades de Plaza Huincul y Cutral Co, con cielo despejado durante toda la jornada.

En cuanto a la temperatura, se espera una mínima de 12 °C en horas de la mañana, mientras que por la tarde la máxima alcanzará los 27 °C, configurando un día templado y agradable.

Respecto al viento, durante la mañana se registrarán velocidades de alrededor de 14 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 15 km/h. Hacia la noche, la intensidad aumentará levemente, con vientos de 17 km/h y ráfagas en el mismo rango.