Ulises necesita del aporte de todos en Cutral Co y Plaza Huincul

Ulises permanece internado en el hospital Garrahan a la espera de un catéter y de un tratamiento de larga duración.
Y su familia requiere una vez más de la solidaridad de toda la comunidad para afrontar los gastos. La ayuda es fundamenta y con la mínima colaboración se puede marcar la diferencia.
En estos días, Ulises contrajo un virus, pero desde su núcleo familiar explicaron que se encuentra bien.
Para colaborar se pueden enviar los aportes a: Florencia Micaela Inostroza CVU:0000003100040560888403 Mercado pago
Alias:Renata.ulise.alma.mp
Cuit/Cuil:27425184291
Todo aporte ayuda.