Qué obras se harán con el aporte de $6 mil millones aprobados en Cutral Co

Se aprobó en la última sesión del Deliberante y provendrán del ente El Mangrullo.

El proyecto aprobado en el Concejo Deliberante de Cutral Co que apunta a la modernización y fortalcimiento de la gestión municipal tiene definido dónde se volcarán los fondos.

La ordenanza autoriza al Ejecutivo para que realice los convenios necesarios con el ente autárquico intermunicipal El Mangrullo, Enim, y así se destina el dinero a los diferentes proyectos. Se especificó que en el presupuesto de gastos de este 2026 de el Enim se asignarán los fondos y se harán las transferencias

La idea es fundamentalmente avanzar con los servicios básicos en los barrios semirrurales de la ciudad. Y a la vez, cambiar la iluminación ornamental que existe por las de led y que mejora la visibilidad de los operadores de las cámaras.

El artículo 2° dela ordenanza que aprobaron por mayoría de los ediles, indica que el “monto total o parcial acordado en base a lo estipulado en las partidas menc ionadas deberá ser utilizado por la municipalidad de Cutral Co para la ejecución de los proyectos y obras que se indican en el anexo I”.

En los fundamentos se describió que los fondos se destinarán a aumentar la infraestructura en material de saneamiento ambiental para las redes de agua y cloaca. También mejorará la iluminación para seguridad peatonal y vial de los vecinos, y para mejorar el funcionamiento de los sistemas de video vigilancia.

“Es necesario adquirir e instalar iluminación led de tipo ornamental, la cual aumenta la eficiencia energética, disminuye el consumo de energía eléctrica mejora la calidad ambiental y sobre todo permite una mejor visual a los operadores de las cámaras urbanas instaladas en la ciudad” y las que se colocarán.

También se adquirirá software y hardware que permitan ampliar la cantidad de cámaras a instalar y así llegar a más puntos de la ciudad con la prevención. Además se comprará un camión que se destinará al área de Servicios Públicos.

Al momento de votar, respaldaron la ordenanza los concejales Jesús San Martín (presidente del Deliberante); Jesica Rioseco, Hugo Deisner, Elida González; Maximiliano Navarrete; Plinio Rubilar y Fabián Godoy. En contra votó el edil Omar Perez (Comunidad). La concejala María Elena Paladino estuvo ausente.