Cutral Co: se celebrará la misa de domingo de ramos en el monumento La Última Cena

Una de las fechas más importantes para la grey católica se realizará este domingo 29 en el monumento La ÚLtima Cena de Cutral Co.
Se trata de la celebración de la misa de domingo de ramos, a partir de las 17. Desde la dirección de Turismo cutralquense se invitó a toda la comunidad religiosa católica a participar de la misa y además se pidió que concurran con las reposeras y el mate.
El domingo de ramos es el previo a la celebración del domingo de Pascuas, donde se conmemora la resurrección de Jesús y el paso a la vida eterna para la religión católica. Las y los fieles que quieran participar pueden concurrir minutos antes de las 17.