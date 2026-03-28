Cutral Co: Hoy festejan la vendimia y el cumple de la bodega con el músico Claudio Basso

Este sábado se festeja un aniversario de la bodega cutralquense y habrá festejos.

La propuesta de este sábado en el viñedo es para festejar un nuevo aniversario de la bodega y celebrar la vendimia 2026.

Bajo la consigna de disfrutar el atardecer y acercarse a una experiencia relacionada con el vino, desde el municipio cutralquense invitan a todos a participar de la propuesta.

La música será parte del evento que incluirá la presentación del músico rionegrino Claudio Basso. La idea es que se pueda disfrutar de la experiencia culinaria y las distintas propuestas en el viñedo.

Desde las 17 y hasta la medianoche se podrá concurrir. Las entradas se pueden pagar en el lugar o a través de QR.

A la bodega se accede por la Ruta nacional 22, a la altura del kilómetro 1.333, a la salida oeste de Cutral Co.