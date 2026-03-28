Cutral Co: En la escuela primaria N° 102 reclaman por soluciones

Se hizo una reunión en la sede del barrio Aeroparque. Volverán a encontrarse el próximo 10 de abril.

Una reunión en la escuela primaria N° 102 volvió a poner en el foco la fecha definitiva de la conclusión de la obra. El compromio inicial había sido el del 31 de marzo, aunque quedó sin efecto.

La sede el barrio Aeroparque fue el lugar donde se llevó adelante la reunión que incluyó la presencia del director del Distrito Educativo II, Sergio Iril, junto al equipo directivo del establecimiento y las familias que acudieron ante la preocupación de no tener certezas sobre el avance pedagógico de las y los estudiantes.

La sede del barrio Aeroparque había sido ofrecida como alternativa para mantener el vínculo pedagógico entre docentes y el alumnado todavía no se lleva adelante.

Desde el gremio docente ATEN, se informó a través de su cuenta oficial en redes que también particiaron de la reunión donde se abordaron distintas problemáticas.

“La comunidad educativa de la escuela N°102 aún no puede dar inicio al ciclo lectivo debido a la irresponsabilidad del gobierno provincial y de las empresas encargadas de las obras. La vinculación pedagógica se sostiene con muchísima dificultad, afectando directamente el derecho a la educación”, se subrayó.

Finalmente, el sindicato indicó que es una de los establecimientos que están en similares condiciones.