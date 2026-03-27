Tristeza: encontraron sin vida al hombre que era buscado

El jueves por la tarde, se confirmó el hallazgo sin vida de un hombre de 77 años en el paraje Huarenchenque.
Se confirmó oficialmente que Segundo Daniel Artigas fue encontrado frente a su puesto, en el margen oeste del río Agrio a unos 20 metros de la orilla.
Los equipos de rescate trabajaron en la búsqueda del criancero en el cauce del río Agrio y lo encontraron a unos metros de la casa, sobre la vera oeste del río. La búsqueda se llevó adelante en Caviahue, Copahue; Loncopué, Las Lajas, Bajada del Agrio y Quili Malal.
La búsqueda incluyó la intervención del personal de bomberos, de efectivos de la Policía del Neuquén y el del sistema Provincial de Manejo del Fuego.