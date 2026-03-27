Tasa vial en Cutral Co: aprobaron la continuidad por mayoría

Las y los concejales trataron y aprobaron por mayoría la prórroga de esta tasa que se aplica desde 2024.

La declaración de emergencia vial y de transporte público en Cutral Co fue prorrogada por dos años más, después del tratamiento en el Concejo Deliberante. Eso permitió solventar el servicio urbano de colectivos y la mejora en las calles.

La implementación de la llamada tasa vial en Cutral Co -como también se aplica en Plaza Huincul- fue aprobada por primera vez en mayo de 2024. Y lo que se hizo este jueves fue prorrogar esa declaración.

En la última sesión, las y los concejales respaldaron su prórroga. La votación no fue unánime. El bloque oficialista lo respaldó a excepción del Hugo Deisner mientras que el bloque unipersonal de Omar Pérez, la rechazó. Estuvo ausente María Elena Paladino.

En la última sesión ingresó el proyecto que fue tratado sobre tablas. Así lo solicitó la concejala Jesica Rioseco.

Aunque se la conoce como la tasa vial que se aplica cuando se carga combustible, el dinero recaudado va a un fondo que se distribuye para sostener el servicio urbano de pasajeros y las obras para las mejoras viales, teniendo en cuenta la falta de envíos de fondos por parte de Nación.

La ordenanza que se prorroga es la 2868 de 2024. El presidente del Deliberante, Jesús San Martín comentó tras su aprobación que además del servicio urbano “hay otras necesidades como el manteniemiento vial”.

En este contexto es que “el municipio ejecuta distintas obras de mejora de lo que ya existe por eso también se continúa con la tasa”, dijo San Martín. Descartó que sea necesario hacer una audiencia pública -como si ocurrió cuando se aprobó por primera vez- porque no se modifica el porcentaje que se aplica, sino su continuidad en el tiempo.

El concejal Omar Pérez (LLA) votó en contra porque consideró que no hubo tiempo de debatir porque el proyecto fue presentado fuera del orden del día y se pidió el tratamiento sobre tablas. “No se justifica en los fundamentos las razones por las cuales debe prorrogarse”, destacó Pérez.

A la vez dijo que es “inconstitucional” la aplicación de esa tasa. Finalmente, expresó que no se sabe cuánto dinero se recaudó en este tiempo y no recibió respuestas de sus pedidos ante el Ejecutivo ni ante la cooperativa El Petróleo.

Los votos a favor fueron de Jesús San Martín, Jesica Rioseco, Elida González, Plinio Rubilar, Maximiliano Navarrete, y Fabián Godoy. En contra lo hicieron Pérez y Hugo Deisner. Estuvo ausente María Elena Paladino.