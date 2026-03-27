¿Por qué no se juega el tercer y cuarto puesto de la Copa Provincial?

Alianza yPetrolero tednrían que jugar pero no lo harian por nada

Alianza y Petrolero se quedaron a pasos de la final de la Copa Provincial y se pensaba que podrían jugar por el tercer y cuarto puesto de la competencia, pero no será así.

En la edición de la Copa Provincial 2025 se entregaban dos plazas para el Regional Amaetur, en la final solo un equipo no estaba clasificado y por eso se jugó el tercer y cuarto puesto, pero ahora ¿que paso?.

En esta oportunidad, los dos equipos que llegaron a la final no estaban clasificados para el Torneo Regional y al entregar solo dos plazas la Copa Provincial ambos finalistas se quedan con esos lugares.

Más allá de que sea atractivo para la liga un clásico entre Alianza y Petrolero, no tiene sentido jugar en una cancha neutral solo por el hecho de jugar. Recordemos que los equipos no reciben dinero por los partidos en cancha neutral y que la recaudación queda en manos de Lifune.