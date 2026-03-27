Plaza Huincul: Continúa la limpieza de los microbasurales

Se limpiaron 225 metros lineales en ambos márgenes de la ruta provincial N° 17. Fue manual para evitar la destrucción del entorno.

En el contexto del plan de saneamiento ambiental que empezó a aplicar Plaza Huincul, se concretó el jueves por la tarde una nueva jornada de limpieza.

En este caso, la cuadrilla se instaló en el microbasural situado a la vera de la ruta provincial N° 17, en el acceso sur de la ciudad (es decir desde Picún Leufú).

Fue el personal municipal de distintas áreas y vecinos voluntarios quienes volvieron a sumarse a la tarea, trabajando de manera manual para preservar el entorno natural y realizar una limpieza responsable.

Durante la jornada se intervinieron 225 metros lineales en ambos márgenes de la ruta, retirando residuos y recuperando un espacio que durante mucho tiempo fue afectado por la disposición indebida de basura.

A pesar de existir cartelería que indica la prohibición de arrojar basura, el espacio que se encontró con gran cantidad de desechos de todo tipo.