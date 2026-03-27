Huincul: este sábado prenderán antorchas por “La Hora del Planeta”

"La Hora del Planeta" es un movimiento global en defensa del medio ambiente y las personas.

“La Hora del Planeta” es un movimiento global en defensa del medio ambiente y las personas.

Nació en Sidney en el año 2007 como un gesto simbólico para llamar la atención sobre el problema del cambio climático. Un sencillo gesto que consiste en apagar las luces de edificios y monumentos durante una hora.

Hoy en día, muchos años después, moviliza a millones de personas en casi 200 países un día al año durante el mes de marzo en defensa del hogar que compartimos: la Tierra.

En Plaza Huincul se hará una actividad este sábado en el Parque de la Convivencia. Comenzará a las 18 y se extenderá hasta las 21.30 h.

Esta es la grilla de actividades:

18:00hs a 21:30hs PLAZA EMPRENDE

18:30HS ZUMBA CON JORGELINA GUIFRIDA

19:00 HS CLASE ABIERTA DE TEJIDO RECICLADO

20:00hs GRUPO FOLCLÓRICO “ATARDECER FELIZ”

20:30h A 21:30hs

APAGON Y ENCENDIDO DE ANTORCHAS

21:00hs SHOW ARTÍSTICO AÉREO Y MAPIN

Este día, nos recuerda que la naturaleza es nuestro sistema de soporte vital, que nos brinda todo lo que necesitamos, desde el aire que respiramos hasta el agua que bebemos y los alimentos que comemos y que debemos defenderla ahora para salvaguardar la salud de nuestro planeta y, a su vez, nuestra propia salud y bienestar.