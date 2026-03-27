Fallas en Internet: se rompió la fibra óptica en Plaza Huincul

El problema se generó por una obra de cloacas, una máquina rompió la fibra

Desde la cooperativa Copelco se informó que esta tarde de la afectación parcial del servicio de internet

debido al corte de fibra óptica de uno de sus proveedores a la altura Barrio Norte de Plaza Huincul.

“El incidente fue provocado por una retroexcavadora de una empresa contratista que realiza tareas de zanjeo en una obra de cloacas”, explicaron.

Mientras se llevan adelante los trabajos con un tiempo aproximado de 4 hs de reparación, la cooperativa mantiene el servicio operativo a través de rutas alternativas, reza el comunicado.