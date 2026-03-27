¿Estudiaste en el CPEM 85 y te faltaron materias para recibirte? Esta noticia es para vos

Se inicia el proyecto “Egresar por pasos 2026”, que viene en forma recargada, con más posibilidades.
En esta lista encontrarás cuáles son las materias que se pueden rendir por pasos. La inscripción se hace en el primer piso del edificio escolar, en el barrio Soufal. Allí también se responderán consultas.
La lista de materias que se pueden rendir son
AREA CONTABLE
- – ADMINISTRACION DE EMPRESAS
- – MATEMATICA FINANCIERA
- – TECNICA Y PRACTICA CONTABLE 1° Y 2°
- – CONTABILIDAD DE 1º, 2°, 3° Y 4°
- – TECNOLOGIA MERCANTIL 1° Y 2°
- – FINANZAS
- – COSTO Y COMERCIALIZACION
- – LEGISLACION Y PRACTICA IMPOSITIVA
AREA DE LENGUA
- – LENGUA Y LITERATURA
AREA DE SOCIALES
- – HISTORIA Y GEOGRAFIA DE 1° Y 2°
- – CIVICA 1° Y 2°
- – HISTORIA 1° Y 2°
- – GEOGRAFIA 1° Y 2°
- – DERECHO CIVIL Y COMERCIAL
- – INTRODUCCION AL DERECHO
- – DERECHO
AREA DE MATEMATICA
- – MATEMATICA
- – FISICA
- – QUIMICA
AREA DE INGLES
- – INGLES 1° AÑO
AREA DE BIOLOGIA
- – BIOLOGIA 1° AÑO
- – EDUCACION PARA LA SALUD
ESPACIOS DEL DISEÑO CURRICULAR PARA EGRESADOS 2025 DE 3° AÑO.
- – TEORIA DE LAS ORGANIZACIONES
- – SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE
- – ECONIMIA POLITICA Y SOCIAL
- – ESTADO, POLITICA Y LEGISLACIONES
- – SOCIEDAD POLITICA Y SUBJETIVIDADES
- – PROYECTOS ECONOMICOS Y SOCIOCOMUNITARIOS
- – LENGUAS OTRAS
- – CONSTRUCCION DE CIUDADANIAS
- – PROBLEMATICAS SOCIOAMBIENTALES
- – ANALISIS Y EVALUACION DE PROYECTOS
- – SOCIOLOGIA ORIENTADA
- – ECONOMIA POLITICA
- – LENGUA
- – LITERATURA
Los días para inscribirse son:
- *JUEVES 26/03 DE 19:20 A 20:00 HS. (inscribe Prof. Maira Silva)
- DE 21:30 A 22.10 HS. (inscribe Porf. Fernanda Guala)
- *VIERNES 27/03 DE 18:40 A 20:00 HS. (inscribe Porf. Fernanda Guala)
- *LUNES 30/03 DE 18:40 A 20:00 HS. (inscribe Prof. Maira Silva)
- DE 20:00 A 20:40 HS. (inscribe Porf. Fernanda Guala)
- *MARTES 31/03 DE 18:40 A 20:00 HS. (inscribe Porf. Fernanda Guala) DE 20:00 A 21:20 HS. (inscribe Porf. Delia Maciel).
- *MIERCOLES 01/04 DE 18:40 A 20:00 HS. DE 18:40 A 20:00 HS. (inscribe Porf. Fernanda Guala)
Se solicitó a todos los interesados que se respeten los días y horarios de inscripción.