Confirman prisión preventiva para entrenador de fútbol por delitos sexuales y grooming

La denuncia la realizaron los padre de una de las categorías del Club Union Vecinal

Un tribunal revisor de Neuquén confirmó por unanimidad la prisión preventiva por un plazo de 15 días para D. E. M., un entrenador de fútbol imputado por diversos delitos contra la integridad sexual. La resolución fue tomada por los jueces Juan Pablo Encina, Luis Giorgetti y la jueza Carolina García, quienes ratificaron la medida dispuesta originalmente por el juez de garantías Marco Lupica Cristo.

La fiscalía, representada por Gastón Medina, fundamentó el pedido de detención ante la existencia de riesgos procesales, específicamente el peligro de fuga, el entorpecimiento de la investigación y la necesidad de resguardar la integridad de la víctima y su familia. Durante la audiencia, el fiscal señaló que el acusado borró información de sus dispositivos electrónicos, lo que refuerza el argumento del riesgo de entorpecimiento.

Los delitos que se le atribuyen de manera preliminar incluyen:

Abuso sexual simple agravado por su rol de encargado de la educación y la guarda.

por su rol de encargado de la educación y la guarda. Corrupción de menores agravada.

agravada. Promoción de la prostitución agravada.

agravada. Exhibiciones obscenas agravadas.

agravadas. Grooming.

Según la investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF), los hechos habrían comenzado en 2025 y se extendieron hasta marzo de este año. El imputado habría utilizado su posición de autoridad y confianza como entrenador para captar a la víctima, realizar ofrecimientos económicos a cambio de contenido sexual, ejercer amenazas y concretar contactos físicos sin consentimiento.

La información sobre este proceso judicial proviene directamente del Ministerio Público Fiscal de Neuquén, organismo encargado de la persecución penal en la provincia. El tribunal aclaró que la detención no afecta los derechos del imputado, ya que se basa en la necesidad de asegurar el avance de la investigación en curso, la cual podría sumar nuevas víctimas. Por razones de seguridad y para proteger la intimidad de los menores involucrados, las autoridades mantienen bajo resguardo la identidad de la víctima y el nombre de la institución deportiva.