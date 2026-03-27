Analistas consideran que el barril de petróleo podría llegar a los 150 dólares por la guerra

Los operadores del mercado del petróleo mayoritariamente creen que estará en 100 dólares, pero cada vez más piensan que podría llegar a 150

En mercado de venta de barriles de petróleo se hacen operaciones futuras en las que se manejan diferentes precios posibles. Es una estimación que en muchos casos marca cuál es la tendencia, pero no deja de ser una estimación.

La mayoría de los operadores apuesta a un precio de 100 dólares, que ya es un precio alto. El Brent LCOc1, que actualmente cotiza en torno a los 107 dólares por barril para mayo, se ha disparado casi un 50% desde el 28 de febrero, cuando estalló la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, bloqueando de hecho el tránsito de petróleo a través del estrecho de Ormuz. Los precios siguen siendo volátiles a pesar de los tímidos indicios de que Washington y Teherán están buscando una forma de poner fin al conflicto.

Mientras tanto, las apuestas a que el petróleo alcance al menos los 150 dólares por barril a finales de abril se han multiplicado por diez en las últimas semanas, con operadores tomando posiciones debido a la volatilidad a corto plazo.

Los datos de ICE muestran que los contratos que vencen a finales de abril y que otorgan al titular la opción de comprar futuros del Brent de junio LCOc2 a 150 dólares —conocidos como opciones de compra— es casi diez veces mayor que hace un mes.

El interés abierto de las opciones de compra a 150 dólares con vencimiento en abril ha aumentado a 28.941 lotes, cada uno de los cuales representa 1.000 barriles de petróleo. Hace un mes, solo había 3.374 lotes en interés abierto para las opciones de compra a 150 dólares

La mayor posición la tienen quienes poseen opciones de compra de petróleo a 100 dólares, con 61.594 lotes de interés abierto.

Información de Reuters e Infobae