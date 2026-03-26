Un temporal de nieve provocó la pérdida de animales a una familia criancera del norte

Una familia de crianceros del norte neuquino sufrió importantes pérdidas luego de quedar atrapada en medio de un intenso temporal de nieve durante la bajada de veranada.
El hecho ocurrió en la zona conocida como Cruzada del Tocullo, en cercanías de Tricao Malal, cuando la familia Pereira —que realiza la veranada en el sector denominado Piedra del Buey— fue sorprendida por las inclemencias climáticas en plena travesía.
Según se informó, alrededor de 50 animales del piño quedaron aislados en la nieve, sin posibilidad de resguardo. Como consecuencia de las bajas temperaturas y las condiciones extremas, la mayoría no logró sobrevivir.
A pesar del difícil momento, se confirmó que los integrantes de la familia se encuentran en buen estado de salud.