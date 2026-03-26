Señalizaron el sitio donde vivió la familia Romero Metz en Cutral Co

El matrimonio de Graciela Romero, embarazada de cinco meses, y Raúl Metz, fueron secuestrados en Cutral Co en diciembre de 1976.

Este jueves por la tarde, en la avenida Carlos H. Rodríguez, entre San Juan Bosco y Santa Isabel, se llevó a cabo la inauguración del monumento a la familia Romero Metz, desaparecidos en diciembre de 1976. La actividad se concretó a 50 años del último golpe cívico militar.

El espacio conmemorativo que está en el bulevar frente a la casa que alquilaban, recuerda a Graciela Romero, embarazada de cinco meses y Raúl Eugenio Metz. Tenían a una niña, Adriana que al momento del secuestro tenía 1 año y fue dejada con unos vecinos.

A partir de ahora, el lugar también deja plasmada la historia de su hijo, restituido como el nieto recuperado número 140, luego de 49 años de búsqueda impulsada por su abuela y que continuó su hermana. La restitución se concretó en julio de 2025.

Del acto participaron el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco; el presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín; integrantes de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos; y exPresas y Presos Políticos.

Dora Seguel, detenida y luego liberada dijo que “este matrimonio vivía aquí y estaba llenos de sueños. Por eso decimos, junto a sus nombres, ‘presente’, porque no hay olvido ni perdón para quienes hicieron estas cosas. Pero sí hay memoria, verdad y justicia”.

Luego, Pablo Hodola hijo de Oscar Hodola y Sirena Acuña, ambos desaparecidos, destacó que “de la mano del municipio y el Concejo Deliberante, esto nos ayuda a sostener la lucha y a seguir diciendo ‘Nunca Más’ y ‘presente’ a los 30 mil desaparecidos”.

Agradeció especialmente a dos familias – Panijan y Guiñez- que mantuvieron a Adriana Metz y lograron comunicarse con sus familiares que residían en Bahía Blanca, quienes pudieron venir a buscar a la por entonces bebé y evitaron así que fuera apropiada como ocurrió con su hermano.