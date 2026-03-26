Rincón de los Sauces: investigan la muerte de un bebé durante un parto domiciliario

Una mujer con 42 semanas de embarazo, tenía previsto realizar el parto en su casa, acompañada por una obstetra y un varón que es su pareja.

Se inició una investigación para determinar las circunstancias en las que murió un bebé durante un parto en una casa, en Rincón de los Sauces.

De acuerdo a lo informado, la investigación está a cargo de la fiscal del caso Rocío Rivero, en conjunto con la Policía provincial.

Como primera medida la representante del MPF dispuso la realización de la autopsia en el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, el allanamiento de una vivienda y la toma de entrevistas a distintas personas.

Según la información preliminar recolectada, el hecho ocurrió el domingo pasado en una casa en Rincón de los Sauces. Una mujer con 42 semanas de embarazo, tenía previsto realizar el parto en ese lugar, acompañada por una obstetra y un varón que es su pareja.

Alrededor de las 7 de la mañana, desde el hospital local llamaron al 101 informando sobre una situación: se solicitó una ambulancia para asistir a una mujer que estaba dando a luz en un domicilio particular, y minutos después se comunicaron para suspender la asistencia.

A las 7.20, la pareja llegó a una clínica privada de la ciudad en un auto particular, donde la mujer fue asistida en la sala de parto, y luego dada de alta.

La fiscal del caso requirió el allanamiento de la vivienda, donde se encontró una pileta que se supone fue utilizada durante el parto. Además solicitó allanar el lugar donde la obstetra se alojaba, ya que había viajado desde otra ciudad de Neuquén hacia Rincón de los Sauces.

En simultáneo, secuestró teléfonos celulares para peritar el contenido de las comunicaciones, y requisó el auto en el que se movilizaba la obstetra.

Además, ordenó entrevistar a los médicos y médicas que asistieron a la mujer en la clínica privada; y que alertaron sobre los llamados telefónicos al hospital local; así como la remisión de los informes médicos.

Por el momento, no hay personas imputadas en el caso.