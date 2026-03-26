Plaza Huincul: invitan a participar de un taller de tejido

En Atardecer Felíz

La Municipalidad de Plaza Huincul continúa promoviendo espacios de formación y encuentro. En esta oportunidad, se lanzó una invitación abierta a participar del Taller de Tejido, orientado a personas interesadas en aprender o perfeccionar técnicas de crochet y dos agujas.

La propuesta se desarrolla en el espacio “Atardecer Feliz”, y estará a cargo de la profesora María Rosa, quien guiará las clases de manera práctica y accesible tanto para principiantes como para quienes ya cuentan con conocimientos previos.

El taller se dictará los días lunes, miércoles y viernes, en el horario de 15 a 18 horas, ofreciendo una alternativa recreativa y formativa durante la tarde.