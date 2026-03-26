Plaza Huincul impulsó una jornada de educación ambiental

Propone avanzar hacia “ciudades y comunidades más sostenibles”.

La Asociación Amigos de la Patagonia, en articulación con la Subsecretaría de Industria y Tecnología de Plaza Huincul, llevó adelante una jornada de capacitación en educación ambiental destinada a docentes, estudiantes y personal municipal, con el objetivo de promover prácticas más responsables en torno al cuidado del ambiente.

Las actividades se desarrollaron en distintas instituciones de la ciudad, entre ellas un jardín de infantes, la EPET N°10 y espacios de trabajo municipal, donde se abordó el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) N°11, que propone avanzar hacia “ciudades y comunidades más sostenibles”.

Durante la jornada se realizaron talleres teórico-prácticos con propuestas lúdicas y participativas, orientadas a reflexionar sobre la problemática de los residuos y la importancia de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) a nivel local. En este sentido, se hizo hincapié en el rol que cumple cada integrante de la comunidad en la reducción, reutilización y correcta disposición de los desechos.