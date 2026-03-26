Picún Leufú: desbaratan un presunto matadero clandestino y secuestraron 500 kilos de carne

Un hombre de 52 años quedó implicado en la causa judicial que se inició.

La sospecha de un presunto matadero clandestino que funcionaba en Picún Leufú permitió a la fiscalía de Delitos Ambientales de Neuquén avanzar en una investigación y cuando se reunieron los elementos suficientes, se ordenó un allanamiento.

El procedimiento fue autorizado a través del Juzgado de Garantías, y la medida que se concretó en horas de la mañana del miércoles 25 de marzo.

Durante el operativo, los efectivos policiales procedieron al secuestro de aproximadamente 560 kilos de carne bovina, además de dos freezers, aparejos, sierras, malacates, martillos, ganchos y una gran cantidad de elementos utilizados para la faena.

En el lugar también trabajó personal del CIPPA y SENASA, quienes constataron la existencia de un galpón acondicionado como cámara frigorífica, donde se realizaban tareas de faena clandestina.

Asimismo, se detectaron presuntas piletas de decantación sin tratamiento, donde se arrojaban residuos derivados de la actividad, generando un potencial foco de contaminación ambiental.

Un hombre de 52 años, oriundo de la localidad, quien quedó supeditado a la causa y debió designar abogado defensor porque el fiscal interviniente Maximiliano Breide Obeid lo notificó de las actuaciones.

En el procedimiento intervino la dirección Delitos Neuquén, a través del Departamento Delitos Contra la Propiedad y Leyes Especiales, División Delitos Ambientales. Se investiga la presunta infracción al artículo 206 del Código Penal y a la Ley Nacional N° 24.051 por contaminación ambiental.