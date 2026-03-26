Ofrecen controles básicos de salud gratuitos para adultos mayores en la comarca

Los cupos son limitados y estarán priorizados para adultos mayores de bajos recursos.

Con el objetivo de acercar el acceso a la salud a quienes más lo necesitan, se lanzó una iniciativa de controles básicos gratuitos destinada a adultos mayores de la comunidad. La propuesta busca brindar un seguimiento simple pero fundamental, especialmente para aquellas personas que no pueden acceder de manera frecuente a chequeos médicos.

El servicio incluye la realización de controles de presión arterial, medición de glucosa y evaluación de signos vitales, tres indicadores clave para la detección temprana y el seguimiento de enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes.

Los cupos son limitados y estarán priorizados para adultos mayores de bajos recursos, con el fin de garantizar que el beneficio llegue a quienes enfrentan mayores dificultades para acceder al sistema de salud.

Además, se remarcó la importancia de la participación de la comunidad para difundir la propuesta: “Si conocés a alguien que pueda necesitarlo, es fundamental acercarle esta información para que pueda aprovechar esta oportunidad”, señalaron.

Las personas interesadas en acceder a los controles o solicitar más información pueden comunicarse a través de WhatsApp al número 299 6205642, donde se coordinarán los turnos disponibles.