La trucha neuquina gana lugar en los mercados internacionales

La producción se concentra en los embalses Alicurá y Piedra del Águila, con condiciones sanitarias que representan una ventaja competitiva.

La trucha arco iris producida en Neuquén continúa consolidándose como un producto premium en la gastronomía mundial. Impulsada por el trabajo del sector acuícola y empresas como Idris SA, logró posicionarse en mercados exigentes como Estados Unidos.

En ese contexto, la firma participó en la Seafood Expo North America, donde presentó la trucha neuquina ante referentes globales del sector. El gobernador Rolando Figueroa destacó su calidad y el esfuerzo sostenido que permitió este crecimiento.

La producción se concentra en los embalses Alicurá y Piedra del Águila, con condiciones sanitarias que representan una ventaja competitiva. Actualmente, la provincia produce unas 7.500 toneladas anuales, liderando la actividad a nivel nacional.

Con alta calidad y gran potencial de crecimiento, la trucha neuquina se proyecta como uno de los alimentos argentinos con mayor demanda en el mercado externo.