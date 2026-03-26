La primera escuela de Cutral Co celebró los 90 años de enseñanza y amor

La escuela primaria N° 119 "Próspero Alemandri" festejó este nuevo año.

La escuela primaria N° 119 Próspero Alemandri hoy se vistió de gala para celebrar junto a toda la comunidad los 90 años de vida. Es el primer establecimiento educativo que tuvo Cutral Co.

Desde 1936 hast ahora, fueron y son miles los niños y niñas que pasaron por las aulas junto a sus docentes, el equipo directivo y el personal auxiliar de servicio.

“Cada rincón de esta escuela guarda historia, historias de maestros que dejaron huellas imborrables, de estudiantes que hoy son profesionales, trabajadores, padres y abuelos”, reseñaron las docentes en el acto al que asistieron autoridades educativas y municipales.

Se destacaron las “historias de esfuerzo, dedicación y amor por la por la educación”. “Ser la primera escuela de la ciudad no es solo un dato histórico, es una responsabilidad y un orgullo”, describieron.

La presencia de esta escuela, situada frente a la plaza San Martín y a una cuadra del municipio, sobre la calle General Paz, entre Roca y avenida del Trabajo, significa “haber sido testigos del crecimiento de Cutral Co, haber acompañado su desarrollo y haber contribuido a la constitución de su identidad”.

En el acto, estuvieron abanderados y escoltas de otros establecimientos escolares.