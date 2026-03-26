Ingresantes de Agente Sanitario participaron del taller de introducción a la vida universitaria

Una propuesta académica de la Universidad Nacional del Comahue que se dicta por primera vez a nivel local.

En la ciudad de Cutral Co, se llevó a cabo el Taller de Introducción a la Vida Universitaria destinado a los ingresantes de la Tecnicatura Universitaria en Agente Sanitario y Promoción Comunitaria de la Salud, una propuesta académica de la Universidad Nacional del Comahue que se dicta por primera vez a nivel local.

La actividad se desarrolló durante la mañana en el Hall Foyer del Centro Cultural José Héctor Rioseco y contó con la participación de autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas. Estuvieron presentes la secretaria académica Julieta Müller, la decana Silvia Ávila, la coordinadora María Luz Gamboa, la secretaria de Bienestar Cecilia Touriño y la directora de Administración Académica Adriana Navarro.

Durante la jornada, Müller explicó que el proceso de formación comenzará con instancias presenciales y continuará con actividades virtuales a través de la plataforma PETCo, en el marco del Taller de Alfabetización Digital.

Por su parte, la decana Ávila destacó la importancia estratégica de la carrera al señalar que el agente sanitario constituye el primer contacto entre la comunidad y el sistema de salud, desempeñando un rol clave en la prevención y la promoción comunitaria.

Asimismo, remarcó que la propuesta académica fue aprobada por el Consejo Superior de la universidad en noviembre y presentada en distintos municipios de Neuquén y Río Negro. En ese contexto, destacó la decisión del municipio local: “Fue Cutral Co la primera intendencia que dijo: ‘La queremos en nuestra ciudad’”.