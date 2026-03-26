Festejaron los dos años de vida en el CDI Arcoiris de Cutral Co

Son alrededor de 40 niños y niñas que acuden a este centro de Desarrollo Infantil.

El Centro de Desarrollo Infantil Arcoiris celebró su segundo aniversario con una jornada llena de actividades y alegría junto a la comunidad.

Actualmente cuenta con una matrícula de más de 40 niños y niñas, y nuclea a familias de los barrios Brentana, Monte Hermoso, Peñi Trapún, Unión y Progreso, consolidándose como un espacio clave para el acompañamiento en la primera infancia.

En este contexto, la municipalidad de Cutral Co concretó la construcción de un tinglado en el exterior de la institución, pensado para que los niños puedan disfrutar del patio con mayor comodidad y protección.

Del festejo que se hizo el miércoles, participaron el presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín; la secretaria de Desarrollo Social, Mirta Culliqueo; la directora del CDI, Paula Pizarro; además de familias y comunidad educativa.

Durante la jornada hubo propuestas recreativas, una presentación artística a cargo de las educadoras, una obra de teatro y el tradicional corte de la torta.

La directora del CDI destacó que “aquí los niños desayunan, almuerzan, reciben estimulación temprana y participan diariamente en actividades pensadas para favorecer la socialización y el desarrollo integral”.

Asimismo, valoró el acompañamiento del municipio. “Agradecemos a la municipalidad de Cutral Co por este obsequio, que consiste en un tinglado para que los niños puedan tener sombra al salir al patio”,concluyó.