Familias y docentes abrazaron al departamento de Aplicación del IFD N° 1 en Cutral Co

Fue como modalidad de protesta a la posibilidad de transferencia de la sala de nivel inicial.

Las familias y docentes del Departamento de Aplicación del Instituto de Formación Docente N° 1 de Cutral Co realizaron un abrazo simbólico este jueves al edificio. Se hizo visible esta protesta que pudo observarse sobre la calle Eguinoa, en el barrio 25 de Mayo.

La medida de abrazo y cartelería se resolvió después de la reunión que hubo con las familias.

“Es una manifestación con las familias y grupos de estudiantes del Departamento de Aplicación respecto a la propuesta que sugiere el CPE, quienes nos presentaron un borrador de una resolución donde plantean la transferencia de las salas de jardín que pertenecen al IFD a otros jardínes”, explicó el secretario académico Silvio Seoane.

En este sentido, indicó que al concretarse esa medida pasarían a depender de la Supervisión de nivel Inicial, no como ahora. Para Seoane esta medida es desconocer las “décadas de la labor del IFD y que las familias la conocen”.

En el borrador que les presentaron, “lo que sacamos en limpio es que se trata de un cierre del Departamento no solo en Cutral Co sino en el resto de la provincia donde hay cinco”, aclaró.

Sostienen que de concretarse la medida se producirá un perjucidio pedagógico y de la organización familiar.

Aquí concurren 260 estudiantes desde nivel inicial hasta 7° grado, en el turno mañana. Por la tarde, funcionan los dos profesorados del IFD N° 1: en Enseñanza Inicial y en Enseñanza Primaria.

La protesta que fue numerosa y muy ruidosa incluyó cánticos y carteles de las niñas y niños que se mostraron en contra de la medida.