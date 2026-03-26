Cutral Co: Dos adolescentes pasaron un semáforo en rojo y estaban armados

Al momento de descender de la moto, el acompañante de 17 años dejó caer entre sus prendas un arma de fuego

Dos jóvenes de 17 años iban en una moto ayer por la tarde y cruzaron en rojo el semáforo en calle Saenz Peña y fueron aprehendidos en Belgrano y Carlos H. Rodríguez, ante la presencia de un patrullero.

Fue poco después de las 17 h del miércoles 25 de marzo, cuando la moto transitaba por la avenida principal de la ciudad. Los dos adolescentes fueron identificados, demorados y luego entregados a sus padres.

Al momento de descender de la moto, el acompañante de 17 años dejó caer entre sus prendas un arma de fuego. Por su parte, el conductor, de la misma edad, circulaba en la motocicleta sin ningún tipo de documentación.

Ambos menores finalmente fueron aprehendidos y trasladados al nosocomio local para su revisión médica, dando intervención a personal de la Comisaría del Menor (CENAF N°4) y a la Comisaría 14° y en cuanto al arma de fuego y la motocicleta, fueron secuestrados.

Más tarde, los menores fueron entregados a sus progenitores y quedaron imputados en una causa judicial.