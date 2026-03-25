Paula Pareto estará presente en una nueva jornada de Formar a Formadores en Cutral Co

Será viernes y sábado, donde el eje estará en la actividad deportiva.

Este viernes, desde las 18 se llevará a cabo una nueva etapa de la capacitación denominada Formar a Formadores.

En esta ocasión, el eje será Transformaciones familiares, sociales y culturales. Su impacto en la infancia, la adolescencia y el deporte que see hará en la dirección de Diversidad. También se hablará sobre prevención de lesiones y cuidados del cuerpo que estará a cargo del licenciado en Kinesiología y fisioterapeuta, Claudio Agnolazza.

Mientras que el sábado, desde las 9 se hablará sobre Disciplina, respeto y autocontrol, ética marcial aplicadada al deporte. En este caso, se contará con la presencia de la deportista Paula “La Peque” Pareto, quien es medallista de Oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

Se informó que al finalizar el curso se integrará el registro de Formadores, formadoras, idóneos, idóneas necesario para continuar tareas en el ámbito del deporte infantil local. Esto según la ley 2302 y la ordenanza municipal 2930 de 2025 y el decreto reglamentario N° 1585 de 2025.

