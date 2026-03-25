Qué dice el pronóstico para este miércoles en Cutral Co y Plaza Huincul

Las ráfagas más intensas se sentirán hacia la anoche y llegarán a los 33 kilómetros en la hora.

Pasado el feriado nacional del martes 24 por el día de la Memoria, Verdad y Justicia el miércoles se presentará una jornada con cielo despejado.

La temperatura máxima será de 21° Centígrados y la mínima de 5°. El viento se presentará del sector noroeste durante la mañana a 12 kilómetros con ráfagas de 14, en el día. Para la noche cambiará de cuadrante hacia el sudeste y se incrementrá: a 17 kilómetros con ráfagas de 33.

El cielo estará despejado durante todo el día.

Para el jueves la máxima será de 23° y la mínima de 8° Centígrados.