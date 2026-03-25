Plaza Huincul: le dieron la banca del pueblo a la vecinalista por el Parque de la Convivencia

El próximo martes 7 de abril, a las 9:30 se podrá escuchar en el Concejo Deliberante de Plaza Huincul a la presidenta barrial de Central, Paola Carrasco. Se le hará conocer a través de la secretaría parlamentaria.
Las y los ediles le otorgaron esa fecha para que pueda hacer uso de la banca del Pueblo, según lo solicitó el pasado 12 de marzo. Así lo resolvió por unanimidad el cuerpo después que el tema se había tratado en la comisión Uno.
El motivo de la solicitud es la preocupación que tienen en la barriada por los hechos de inseguridad que se observan en el parque de la Convivencia.
En la nota que se había remitido, se describen la situaciones de inseguridad y los ruidos molestos durante la madrugada. “La situación se ha vuelto insostenible, especialmente en horarios nocturnos, y requiere intervención inmediata de las áreas competentes del municipio y de este Honorable Cuerpo”, había escrito.