Ni Uno Menos lo dio vuelta y venció 2 a 1 a Imbatibles en Cutral Co

En un partido disputado en la ciudad de Cutral Co, el equipo Ni Uno Menos logró una valiosa victoria al imponerse por 2 a 1 frente a Imbatibles, tras revertir el resultado en los minutos finales.
El encuentro comenzó con ventaja para Imbatibles, que supo adelantarse en el marcador y manejar el ritmo del juego durante gran parte del partido. Sin embargo, Ni Uno Menos no bajó los brazos y encontró su recompensa en el tramo final.
A falta de 15 minutos para el cierre, el equipo reaccionó con contundencia: primero llegó el empate a través de Carlos Rioseco y, poco después, Cristian Mercado marcó el gol que selló la remontada y desató el festejo.