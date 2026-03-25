Ni Uno Menos lo dio vuelta y venció 2 a 1 a Imbatibles en Cutral Co

A falta de 15 minutos para el cierre, el equipo reaccionó con contundencia.

En un partido disputado en la ciudad de Cutral Co, el equipo Ni Uno Menos logró una valiosa victoria al imponerse por 2 a 1 frente a Imbatibles, tras revertir el resultado en los minutos finales.

El encuentro comenzó con ventaja para Imbatibles, que supo adelantarse en el marcador y manejar el ritmo del juego durante gran parte del partido. Sin embargo, Ni Uno Menos no bajó los brazos y encontró su recompensa en el tramo final.

A falta de 15 minutos para el cierre, el equipo reaccionó con contundencia: primero llegó el empate a través de Carlos Rioseco y, poco después, Cristian Mercado marcó el gol que selló la remontada y desató el festejo.