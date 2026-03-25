Neuquén registró en febrero una producción de petróleo de más de 603 mil barriles diarios

El desempeño interanual muestra un crecimiento del 30,36% respecto al mismo mes de 2025.

La provincia de Neuquén alcanzó en febrero de 2026 una producción de petróleo de 603.793 barriles diarios, lo que representa una leve disminución del 1,13% en comparación con enero. A pesar de esta baja mensual, el desempeño interanual muestra un crecimiento del 30,36% respecto al mismo mes de 2025.

En el acumulado del primer bimestre del año, la actividad petrolera evidenció un aumento del 31,23% frente al mismo período del año anterior, consolidando la tendencia expansiva del sector en la provincia.

La caída registrada en febrero se vincula principalmente con una menor producción en áreas clave como Loma Campana, La Angostura Sur I, La Amarga Chica, Rincón de Aranda y Bajo del Toro Norte.

En cuanto al gas, la producción provincial alcanzó los 97,79 millones de metros cúbicos diarios, con un incremento del 7,14% en relación a enero y una leve suba interanual del 0,18%. Sin embargo, el acumulado de los dos primeros meses del año refleja una ligera caída del 0,55% en comparación con el mismo período de 2025.

El crecimiento mensual en gas se explica por el mayor aporte de áreas como Sierra Chata, Rincón del Mangrullo, Aguada de la Arena, Loma La Lata – Sierra Barrosa, Aguada Pichana Este y Aguada Pichana Oeste.

El segmento no convencional continúa siendo predominante en la matriz hidrocarburífera neuquina. En febrero, representó el 96,92% de la producción de petróleo, con 585.182 barriles diarios, y el 90,01% en gas, con 88,02 millones de metros cúbicos diarios.

Dentro de este segmento, el shale gas aportó el 80,03% del total provincial, mientras que el tight gas representó el 9,99%, reafirmando el papel estratégico de estos recursos en el desarrollo energético de la provincia.