Lanzan nueva capacitación en electricidad automotriz en Plaza Huincul

Los cupos son limitados.

Se anunció la apertura de una nueva propuesta formativa orientada al oficio de electricidad del automotor, destinada a personas interesadas en adquirir conocimientos técnicos con rápida salida laboral.

Las clases comenzarán el próximo 7 de abril y se dictarán los días martes y jueves en el horario de 10:00 a 12:30. La sede será la subsecretaría de Capacitación, ubicada en Avenida Libertador 517 de la ciudad.

Los cupos son limitados, por lo que se recomienda a los interesados inscribirse con anticipación. Para más información o consultas, se encuentra disponible la línea de contacto 0299 5351518.