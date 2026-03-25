La escuela primaria 119 celebrará su 90° aniversario con un acto conmemorativo

Se llevará a cabo el mañana 26 de marzo a las 9:30

La comunidad educativa de la Escuela Primaria N°119 “Próspero Guillermo Alemandri” se prepara para celebrar un acontecimiento significativo: el 90° aniversario de su fundación.

En este marco, la institución invita a toda la comunidad a participar del acto conmemorativo que se llevará a cabo el mañana 26 de marzo a las 9:30 horas en las instalaciones del establecimiento educativo.

Desde la organización destacaron la importancia de este aniversario como una oportunidad para reencontrarse con la historia de la escuela, compartir recuerdos y fortalecer los lazos entre docentes, estudiantes, familias y vecinos que forman parte de su trayectoria.