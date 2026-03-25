Estudiantes repitentes: ¿cómo se insertan en el nuevo diseño curricular de secundaria?

Este es el último año de la currícula vieja.

La inquietud que plantearon algunas familias porque sus hijos están en situación de repitencia y que forman parte del anterior plan de estudios para el nivel medio, hizo que desde el CPE se aclare el panorama.

Al respecto, el director de Nivel Medio, Christian Widmann, explicó que la repitencia corresponde únicamente a los planes viejos de estudio, ante la consulta de Radio 7 de Neuquén.

Este 2026 se implementó el cuarto año del nuevo diseño, por lo que en las escuelas de cinco años solo quedan alumnos de 5° bajo el plan anterior.

“La repitencia es propia de los planes viejos de estudio, no del nuevo diseño curricular que se está implementando en la provincia de Neuquén”, dijo Widmann. Subrayó que la disposición emitida a principios de marzo fue para establecr un mecanismo de pasaje.

“Se levantó un poco el límite que en los viejos planes se permitía para pasar de un año al otro, que eran dos materias previas. Se mantuvo la línea histórica posterior a la pandemia de cinco materias previas”, sostuvo Widmann.

Por ejemplo, en el caso de aquellos que están en 4° año del plan viejo (2025) puedan pasar a 5° año del nuevo diseño, manteniendo su trayectoria. “Si la tienen que rehacer, la rehagan adaptándose a la currícula nueva”, describió.

La situación fue que a algunas familias que manifestaron sus hijos no habían sido matriculados. En estos casos, los pasos recomendados por Widmann son acudir primero a la escuela. “Los estudiantes son estudiantes de una escuela, no del consejo. En la escuela están obligados a recibirlos”, afirmó.

En el caso que no se resuelva en esta instancia. “Se debe recurrir a la supervisión escolar correspondiente”.

Widmann también vinculó algunas demoras con las obras de infraestructura en escuelas de Centenario y Cutral Co, que retrasaron el inicio de clases. “Una obra que tenía que durar 60 días, de repente va a durar 70 u 80 días y eso significa que la escuela va a atrasar su comienzo unos 15 o 20 días”, manifestó.