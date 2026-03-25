El Registro Único de Bicicletas se realiza hoy en Cutral Co

En el gimnasio del Aeroparque hasta las 18 horas

Este miércoles 25 de marzo, el Gobierno de la Provincia del Neuquén lleva adelante una jornada de inscripción para el Registro Único de Bicicletas en Cutral Co.

El operativo se desarrolla en el salón deportivo del Barrio Aeroparque, ubicado en la calle Salta 746, y permanecerá abierto al público hasta las 18:00 horas.

Este registro es un sistema integral, voluntario y gratuito dirigido a todos los propietarios de bicicletas de la provincia. El objetivo de la iniciativa es prevenir el robo de rodados, permitir la identificación de los dueños, facilitar la recuperación y devolución de bicicletas halladas por la policía, y evitar la comercialización de vehículos robados.

Para realizar el trámite, los interesados deben presentarse con los siguientes requisitos:

La bicicleta de forma física .

. DNI del propietario.

del propietario. Una cuenta de correo electrónico .

. Documentación de la bicicleta (en caso de contar con ella).

El programa es coordinado por la Subsecretaría de Prevención y Organización Ciudadana. Además de estos puntos itinerantes, los usuarios pueden utilizar la aplicación “Neuquén Te Cuida” o ingresar al sitio web oficial (www.neuquentecuida.gob.ar) para obtener más información sobre el servicio.